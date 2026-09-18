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В России стартовал ЕДГ-2026: открылись все избирательные участки

В России стартовал ЕДГ-2026: открылись все избирательные участки - 18.09.2026, ПРАЙМ

В России стартовал ЕДГ-2026: открылись все избирательные участки

Председатель ЦИК России Элла Памфилова объявила старт ЕДГ-2026, сообщив, что в России открылись все избирательные участки. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T10:45+0300

2026-09-18T10:45+0300

2026-09-18T10:45+0300

общество

цик

госдума

элла памфилова

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Председатель ЦИК России Элла Памфилова объявила старт ЕДГ-2026, сообщив, что в России открылись все избирательные участки."В стране уже открылись избирательные участки, и мы объявляем старт единого дня голосования", - сказала Памфилова во время брифинга о начале работе избирательных участков по всей стране.После слов главы ЦИК о старте ЕДГ-2026 прозвучал гимн России.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , цик, госдума, элла памфилова, владимир путин