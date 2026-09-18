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В ЦИК запустили экраны для слежения за ходом выборов - 18.09.2026, ПРАЙМ
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В ЦИК запустили экраны для слежения за ходом выборов
В ЦИК запустили экраны для слежения за ходом выборов - 18.09.2026, ПРАЙМ
В ЦИК запустили экраны для слежения за ходом выборов
Стены с экранами слежения за ходом голосования на выборах депутатов Государственной думы и других совмещенных с ними выборах, которые проходят в ЕДГ-2026,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T10:48+0300
2026-09-18T10:48+0300
общество
россия
элла памфилова
цик
госдума
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Стены с экранами слежения за ходом голосования на выборах депутатов Государственной думы и других совмещенных с ними выборах, которые проходят в ЕДГ-2026, заработали в информационном центре ЦИК России, передает корреспондент РИА Новости.Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова перед стартом брифинга о начале работы избирательных участков по всей стране запустила работу экранов в инфоцентре ЦИК.На экранах в дни выборов будет отображаться явка избирателей во всех регионах России, а затем по мере обработки протоколов будут транслироваться предварительные результаты голосования.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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общество , россия, элла памфилова, цик, госдума, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Элла Памфилова, ЦИК, Госдума, Владимир Путин
10:48 18.09.2026
 
В ЦИК запустили экраны для слежения за ходом выборов

Экраны слежения за ходом голосования на выборах запустили в ЦИК России

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанк#Подсчет голосов в единый день голосования
#Подсчет голосов в единый день голосования - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Стены с экранами слежения за ходом голосования на выборах депутатов Государственной думы и других совмещенных с ними выборах, которые проходят в ЕДГ-2026, заработали в информационном центре ЦИК России, передает корреспондент РИА Новости.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова перед стартом брифинга о начале работы избирательных участков по всей стране запустила работу экранов в инфоцентре ЦИК.
На экранах в дни выборов будет отображаться явка избирателей во всех регионах России, а затем по мере обработки протоколов будут транслироваться предварительные результаты голосования.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
ОбществоРОССИЯЭлла ПамфиловаЦИКГосдумаВладимир Путин
 
 
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