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Более 2 млн избирателей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Более 2 млн избирателей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму - 18.09.2026, ПРАЙМ

Более 2 млн избирателей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Более двух миллионов человек уже приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T12:38+0300

2026-09-18T12:38+0300

2026-09-18T12:38+0300

общество

россия

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Более двух миллионов человек уже приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом свидетельствуют данные портала ДЭГ.По федеральному округу принято 2 040 612 бюллетеней, по одномандатным избирательным округам — 2 024 981. Таким образом, онлайн проголосовали 50% от числа избирателей, зарегистрированных на дистанционное голосование.Выборы стартовали 18 сентября и продлятся три дня — до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.В этом году дистанционное электронное голосование проходит в рекордном количестве субъектов — в 32 регионах России и на московской платформе. Всего более 4 миллионов избирателей изъявили желание проголосовать онлайн.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, владимир путин, госдума