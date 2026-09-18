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Памфилова: интенсивность кибератак на избирательную систему России возросла - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Памфилова: интенсивность кибератак на избирательную систему России возросла
Памфилова: интенсивность кибератак на избирательную систему России возросла - 18.09.2026, ПРАЙМ
Памфилова: интенсивность кибератак на избирательную систему России возросла
Интенсивность кибератак на избирательную систему России возросла, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на международной конференции "Выборы в период... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T13:24+0300
2026-09-18T13:24+0300
общество
технологии
россия
элла памфилова
владимир путин
цик
госдума
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Интенсивность кибератак на избирательную систему России возросла, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на международной конференции "Выборы в период турбулентности"."Интенсивность возросла, качество угроз возросло, но отбиваемся, научились с этим справляться", — сказала Памфилова.Она также отметила, что Центральная избирательная комиссия научилась противостоять информационным атакам и запугиванию. "Метод террора, метод запугивания. Для чего запугивают? Чтобы люди не пришли на выборы, чтобы была низкая явка. Но мы научились с этим справляться, мы научились отбивать эти информационные атаки", — подчеркнула глава ЦИК.По ее словам, идет психологическая и информационная война, и ЦИК обязан с этим справляться.В единый день голосования 2026 года пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах России. Всего в ЕДГ-2026 запланировано более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы важнейшим внутриполитическим событием страны.
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общество , технологии, россия, элла памфилова, владимир путин, цик, госдума
Общество , Технологии, РОССИЯ, Элла Памфилова, Владимир Путин, ЦИК, Госдума
13:24 18.09.2026
 
Памфилова: интенсивность кибератак на избирательную систему России возросла

Памфилова: комиссия ЦИК научилась справляться с информационными атаками и запугиванием

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк#Досрочное голосование на выборах президента РФ в Севастополе
#Досрочное голосование на выборах президента РФ в Севастополе - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Интенсивность кибератак на избирательную систему России возросла, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на международной конференции "Выборы в период турбулентности".
"Интенсивность возросла, качество угроз возросло, но отбиваемся, научились с этим справляться", — сказала Памфилова.
Она также отметила, что Центральная избирательная комиссия научилась противостоять информационным атакам и запугиванию. "Метод террора, метод запугивания. Для чего запугивают? Чтобы люди не пришли на выборы, чтобы была низкая явка. Но мы научились с этим справляться, мы научились отбивать эти информационные атаки", — подчеркнула глава ЦИК.
По ее словам, идет психологическая и информационная война, и ЦИК обязан с этим справляться.
В единый день голосования 2026 года пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах России. Всего в ЕДГ-2026 запланировано более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
ОбществоТехнологииРОССИЯЭлла ПамфиловаВладимир ПутинЦИКГосдума
 
 
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