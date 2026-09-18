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Памфилова: интенсивность кибератак на избирательную систему России возросла

Памфилова: интенсивность кибератак на избирательную систему России возросла - 18.09.2026, ПРАЙМ

Памфилова: интенсивность кибератак на избирательную систему России возросла

Интенсивность кибератак на избирательную систему России возросла, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на международной конференции "Выборы в период... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T13:24+0300

2026-09-18T13:24+0300

2026-09-18T13:24+0300

общество

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Интенсивность кибератак на избирательную систему России возросла, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на международной конференции "Выборы в период турбулентности"."Интенсивность возросла, качество угроз возросло, но отбиваемся, научились с этим справляться", — сказала Памфилова.Она также отметила, что Центральная избирательная комиссия научилась противостоять информационным атакам и запугиванию. "Метод террора, метод запугивания. Для чего запугивают? Чтобы люди не пришли на выборы, чтобы была низкая явка. Но мы научились с этим справляться, мы научились отбивать эти информационные атаки", — подчеркнула глава ЦИК.По ее словам, идет психологическая и информационная война, и ЦИК обязан с этим справляться.В единый день голосования 2026 года пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах России. Всего в ЕДГ-2026 запланировано более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы важнейшим внутриполитическим событием страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , технологии, россия, элла памфилова, владимир путин, цик, госдума