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Явка на выборах в Госдуму к 13:25 мск превысила 10%

Явка на выборах в Госдуму к 13:25 мск превысила 10% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Госдуму к 13:25 мск превысила 10%

Явка на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва по состоянию на 13:25 по московскому времени составила 10,09%. Об этом свидетельствуют данные,... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T13:34+0300

2026-09-18T13:34+0300

2026-09-18T13:34+0300

общество

россия

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва по состоянию на 13:25 по московскому времени составила 10,09%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии.Голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня — до 20 сентября. В единый день голосования 2026 года предстоит заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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общество , россия, владимир путин, госдума