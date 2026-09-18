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Явка на выборах в Госдуму к 13:25 мск превысила 10%
Явка на выборах в Госдуму к 13:25 мск превысила 10% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Госдуму к 13:25 мск превысила 10%
Явка на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва по состоянию на 13:25 по московскому времени составила 10,09%. Об этом свидетельствуют данные,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T13:34+0300
2026-09-18T13:34+0300
2026-09-18T13:34+0300
общество
россия
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва по состоянию на 13:25 по московскому времени составила 10,09%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии.Голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня — до 20 сентября. В единый день голосования 2026 года предстоит заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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общество , россия, владимир путин, госдума
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, Госдума
Явка на выборах в Госдуму к 13:25 мск превысила 10%
По данным ЦИК, проголосовали 10,09% избирателей