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Явка на выборах в Госдуму превысила 15% к 15:18 мск
Явка на выборах в Госдуму превысила 15% к 15:18 мск - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Госдуму превысила 15% к 15:18 мск
Согласно данным, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии, явка избирателей на выборах в Государственную Думу по состоянию на 15:18 по... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T15:23+0300
2026-09-18T15:23+0300
2026-09-18T15:23+0300
общество
владимир путин
госдума
выборы
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Согласно данным, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии, явка избирателей на выборах в Государственную Думу по состоянию на 15:18 по московскому времени составила 15,17%. Голосование стартовало 18 сентября и будет идти три дня — до 20 сентября включительно. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием для страны.
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общество , владимир путин, госдума, выборы
Общество , Владимир Путин, Госдума, Выборы
Явка на выборах в Госдуму превысила 15% к 15:18 мск
Голосование на выборах в ГД продлится до 20 сентября, всего замещается 20,7 тыс. мандатов