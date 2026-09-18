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Явка на выборах в Госдуму превысила 15% к 15:18 мск

Явка на выборах в Госдуму превысила 15% к 15:18 мск - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Госдуму превысила 15% к 15:18 мск

Согласно данным, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии, явка избирателей на выборах в Государственную Думу по состоянию на 15:18 по... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T15:23+0300

2026-09-18T15:23+0300

2026-09-18T15:23+0300

общество

владимир путин

госдума

выборы

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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Согласно данным, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии, явка избирателей на выборах в Государственную Думу по состоянию на 15:18 по московскому времени составила 15,17%. Голосование стартовало 18 сентября и будет идти три дня — до 20 сентября включительно. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием для страны.

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общество , владимир путин, госдума, выборы