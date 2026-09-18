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Явка на выборах в Госдуму достигла 20% к 15:39 мск

Явка на выборах в Госдуму достигла 20% к 15:39 мск - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Госдуму достигла 20% к 15:39 мск

По информации, размещенной на сайте Центральной избирательной комиссии, явка избирателей на выборах в Государственную Думу по состоянию на 15:39 по московскому... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T15:54+0300

2026-09-18T15:54+0300

2026-09-18T15:54+0300

общество

владимир путин

госдума

выборы в сша

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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. По информации, размещенной на сайте Центральной избирательной комиссии, явка избирателей на выборах в Государственную Думу по состоянию на 15:39 по московскому времени составила 20,03%.Голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее характеризовал предстоящие выборы в Госдуму как важнейшее внутриполитическое событие страны.

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общество , владимир путин, госдума, выборы в сша