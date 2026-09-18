https://1prime.ru/20260918/vybory-873431583.html
Явка на выборах в Госдуму достигла 20% к 15:39 мск
Явка на выборах в Госдуму достигла 20% к 15:39 мск - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Госдуму достигла 20% к 15:39 мск
По информации, размещенной на сайте Центральной избирательной комиссии, явка избирателей на выборах в Государственную Думу по состоянию на 15:39 по московскому... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T15:54+0300
2026-09-18T15:54+0300
2026-09-18T15:54+0300
общество
владимир путин
госдума
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873431583.jpg?1789736070
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. По информации, размещенной на сайте Центральной избирательной комиссии, явка избирателей на выборах в Государственную Думу по состоянию на 15:39 по московскому времени составила 20,03%.Голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее характеризовал предстоящие выборы в Госдуму как важнейшее внутриполитическое событие страны.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , владимир путин, госдума, выборы в сша
Общество , Владимир Путин, Госдума, выборы в США
Явка на выборах в Госдуму достигла 20% к 15:39 мск
Голосование на выборах в ГД идет до 20 сентября, всего замещается 20,7 тыс. мандатов