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Явка в Москве на выборах в Госдуму достигла 22,25% к 15:50 мск
Явка в Москве на выборах в Госдуму достигла 22,25% к 15:50 мск - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка в Москве на выборах в Госдуму достигла 22,25% к 15:50 мск
Согласно данным, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии, явка избирателей в Москве на выборах в Государственную Думу по состоянию на 15:50... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T15:58+0300
2026-09-18T15:58+0300
2026-09-18T15:58+0300
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Согласно данным, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии, явка избирателей в Москве на выборах в Государственную Думу по состоянию на 15:50 по московскому времени составила 22,25%.Голосование началось 18 сентября и продлится три дня — до 20 сентября включительно. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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общество , россия, москва, владимир путин, госдума, выборы
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Госдума, Выборы
Явка в Москве на выборах в Госдуму достигла 22,25% к 15:50 мск
Голосование на выборах в ГД продлится до 20 сентября, всего замещается 20,7 тыс. мандатов