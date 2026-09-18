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Явка на выборах в Госдуму в Кузбассе в пятницу составила превысила 45%
Явка на выборах в Госдуму в Кузбассе в пятницу составила превысила 45% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Госдуму в Кузбассе в пятницу составила превысила 45%
Явка на выборах в Государственную думу в Кузбассе на 20.00 по местному времени (16.00 мск) в первый день голосования превысила 45%, следует из сообщения... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T18:52+0300
2026-09-18T18:52+0300
2026-09-18T18:54+0300
общество
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КЕМЕРОВО, 18 сен – ПРАЙМ. Явка на выборах в Государственную думу в Кузбассе на 20.00 по местному времени (16.00 мск) в первый день голосования превысила 45%, следует из сообщения регионального избиркома. "45,81% составила явка в Кузбассе 18.09.2026 на 20.00 (16.00 мск)", – показывает инфографика, опубликованная в канале избиркома на платформе "Макс". Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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общество , кузбасс, госдума, выборы, россия
Общество , КУЗБАСС, Госдума, Выборы, РОССИЯ
Явка на выборах в Госдуму в Кузбассе в пятницу составила превысила 45%
Избирком Кузбасса: явка на выборах в Госдуму в регионе в пятницу составила превысила 45%
КЕМЕРОВО, 18 сен – ПРАЙМ. Явка на выборах в Государственную думу в Кузбассе на 20.00 по местному времени (16.00 мск) в первый день голосования превысила 45%, следует из сообщения регионального избиркома.
"45,81% составила явка в Кузбассе 18.09.2026 на 20.00 (16.00 мск)", – показывает инфографика, опубликованная в канале избиркома на платформе "Макс".
Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.