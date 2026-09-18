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Явка в первый день выборов в Томской области составила 18,5% - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Явка в первый день выборов в Томской области составила 18,5%
Явка в первый день выборов в Томской области составила 18,5% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка в первый день выборов в Томской области составила 18,5%
Явка избирателей в первый день голосования на выборах в Томской области, где кроме депутатов Госдумы РФ выбирают региональный парламент, составила около 18,5% с | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T18:53+0300
2026-09-18T18:53+0300
общество
россия
госдума
выборы
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НОВОСИБИРСК, 18 сен – ПРАЙМ. Явка избирателей в первый день голосования на выборах в Томской области, где кроме депутатов Госдумы РФ выбирают региональный парламент, составила около 18,5% с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщает облизбирком. На прошлых выборах в Госдуму 17-19 сентября 2021 года в первый день голосования явка в регионе составила около 13%. Дистанционное электронное голосование тогда не использовалось. Согласно информации облизбиркома, явка избирателей в Томской области по итогам первого дня голосования с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму составила 18,57%, а на выборах в облдуму – 18,44%. По итогам выборов в Госдуму и облдуму Томской области РФ 17-19 сентября 2021 года в Томской области явка избирателей составила около 40,2%. Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва проходит с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл эти выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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общество , россия, госдума, выборы
Общество , РОССИЯ, Госдума, Выборы
18:53 18.09.2026
 
Явка в первый день выборов в Томской области составила 18,5%

Явка в Томской области в первый день голосования на выборах в Госдуму составила 18,5%

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НОВОСИБИРСК, 18 сен – ПРАЙМ. Явка избирателей в первый день голосования на выборах в Томской области, где кроме депутатов Госдумы РФ выбирают региональный парламент, составила около 18,5% с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщает облизбирком.
На прошлых выборах в Госдуму 17-19 сентября 2021 года в первый день голосования явка в регионе составила около 13%. Дистанционное электронное голосование тогда не использовалось.
Согласно информации облизбиркома, явка избирателей в Томской области по итогам первого дня голосования с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму составила 18,57%, а на выборах в облдуму – 18,44%.
По итогам выборов в Госдуму и облдуму Томской области РФ 17-19 сентября 2021 года в Томской области явка избирателей составила около 40,2%.
Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва проходит с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл эти выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
ОбществоРОССИЯГосдумаВыборы
 
 
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