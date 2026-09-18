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Явка в первый день выборов в Новосибирской области составила 15,7%
Явка в первый день выборов в Новосибирской области составила 15,7% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка в первый день выборов в Новосибирской области составила 15,7%
Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы РФ в Новосибирской области в первый день голосования с учетом Дистанционного электронного голосования (ДЭГ)... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T18:55+0300
2026-09-18T18:55+0300
2026-09-18T18:55+0300
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НОВОСИБИРСК, 18 сен – ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы РФ в Новосибирской области в первый день голосования с учетом Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 15,73%, сообщает облизбирком. На прошлых выборах в Госдуму 17-19 сентября 2021 года в первый день голосования явка составила 10,35%. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) тогда не использовалось. "Явка на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ в Новосибирской области составила 15,73% (346 267 человек). Дистанционно проголосовали 63,82% избирателей (122 691 человек)", - говорится в сообщении комиссии. По итогам выборов в Госдуму РФ 17-19 сентября 2021 года в Новосибирской области общая явка избирателей составила 37,74%. Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва проходит в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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россия, общество , госдума, выборы
РОССИЯ, Общество , Госдума, Выборы
Явка в первый день выборов в Новосибирской области составила 15,7%
Явка в Новосибирской области на выборах в Госдуму в пятницу составила 15,7%
НОВОСИБИРСК, 18 сен – ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы РФ в Новосибирской области в первый день голосования с учетом Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 15,73%, сообщает облизбирком.
На прошлых выборах в Госдуму 17-19 сентября 2021 года в первый день голосования явка составила 10,35%. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) тогда не использовалось.
"Явка на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ в Новосибирской области составила 15,73% (346 267 человек). Дистанционно проголосовали 63,82% избирателей (122 691 человек)", - говорится в сообщении комиссии.
По итогам выборов в Госдуму РФ 17-19 сентября 2021 года в Новосибирской области общая явка избирателей составила 37,74%.
Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва проходит в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.