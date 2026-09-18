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Явка в первый день выборов в Новосибирской области составила 15,7%

Явка в первый день выборов в Новосибирской области составила 15,7% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка в первый день выборов в Новосибирской области составила 15,7%

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы РФ в Новосибирской области в первый день голосования с учетом Дистанционного электронного голосования (ДЭГ)... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T18:55+0300

2026-09-18T18:55+0300

2026-09-18T18:55+0300

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НОВОСИБИРСК, 18 сен – ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы РФ в Новосибирской области в первый день голосования с учетом Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 15,73%, сообщает облизбирком. На прошлых выборах в Госдуму 17-19 сентября 2021 года в первый день голосования явка составила 10,35%. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) тогда не использовалось. "Явка на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ в Новосибирской области составила 15,73% (346 267 человек). Дистанционно проголосовали 63,82% избирателей (122 691 человек)", - говорится в сообщении комиссии. По итогам выборов в Госдуму РФ 17-19 сентября 2021 года в Новосибирской области общая явка избирателей составила 37,74%. Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва проходит в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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россия, общество , госдума, выборы