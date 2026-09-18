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Явка избирателей в Приангарье в пятницу составила более 14%
Явка избирателей в Приангарье в пятницу составила более 14% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка избирателей в Приангарье в пятницу составила более 14%
Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы РФ составила более 14%, сообщает избирательная комиссия Иркутской области. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T18:55+0300
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ИРКУТСК, 18 сен - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы РФ составила более 14%, сообщает избирательная комиссия Иркутской области. В Иркутской области 18,19 и 20 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы РФ девятого созыва, довыборы депутата Законодательного собрания по округу №18 и семь муниципальных кампаний. В 08.00 (03.00 мск) в Приангарье открылись почти 1,9 тысяч избирательных участков. Все они оснащены системами видеонаблюдения или видеорегистраторами. В Приангарье зарегистрировано более 1,8 миллиона избирателей. Голосование в Госдуму проходит по четырем избирательным округам в общей сложности за 37 зарегистрированных кандидатов. "Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы в Иркутской области 18 сентября на 20.00 (15.00 мск - ред.) составила 14,2% (257 698 избирателей)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на отчетное время самую высокую явку демонстрируют избиратели Катангского района 37,18%. В 2021 году на выборах в Госдуму в первый день проголосовали 10,86% избирателей. Выборы в Госдуму в Приангарье проходят без дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
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РОССИЯ, Общество , Иркутская область, Госдума, Выборы
Явка избирателей в Приангарье в пятницу составила более 14%
Явка в Иркутской области на выборах в Госдуму в пятницу составила 14,2%
ИРКУТСК, 18 сен - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы РФ составила более 14%, сообщает избирательная комиссия Иркутской области.
В Иркутской области 18,19 и 20 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы РФ девятого созыва, довыборы депутата Законодательного собрания по округу №18 и семь муниципальных кампаний. В 08.00 (03.00 мск) в Приангарье открылись почти 1,9 тысяч избирательных участков. Все они оснащены системами видеонаблюдения или видеорегистраторами. В Приангарье зарегистрировано более 1,8 миллиона избирателей. Голосование в Госдуму проходит по четырем избирательным округам в общей сложности за 37 зарегистрированных кандидатов.
"Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы в Иркутской области 18 сентября на 20.00 (15.00 мск - ред.) составила 14,2% (257 698 избирателей)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на отчетное время самую высокую явку демонстрируют избиратели Катангского района 37,18%.
В 2021 году на выборах в Госдуму в первый день проголосовали 10,86% избирателей.
Выборы в Госдуму в Приангарье проходят без дистанционного электронного голосования (ДЭГ).