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Два миллиона избирателей проголосовали электронно на выборах в Москве - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Два миллиона избирателей проголосовали электронно на выборах в Москве
Два миллиона избирателей проголосовали электронно на выборах в Москве - 18.09.2026, ПРАЙМ
Два миллиона избирателей проголосовали электронно на выборах в Москве
Два миллиона избирателей проголосовали электронно на выборах в Государственную думу в столице к вечеру первого дня, сообщается на сайте Общественного штаба по... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T19:12+0300
2026-09-18T19:12+0300
общество
россия
москва
выборы
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Два миллиона избирателей проголосовали электронно на выборах в Государственную думу в столице к вечеру первого дня, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. "В течение первого дня выборов в Государственную думу избиратели активно голосуют электронно: дистанционно со своих устройств на elec.mos.ru и на участках Москвы с помощью терминалов. В электронном голосовании в столице приняли участие два миллиона человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что отдать голос на elec.mos.ru могут совершеннолетние жители Москвы с постоянной регистрацией в столице и полной учетной записью на mos.ru до 19.59 20 сентября. Столичные избирательные участки работают с 08.00 до 20.00 все три дня выборов. "Сегодня пятница - день, когда многие москвичи уезжают на дачу в Подмосковье или в другие соседние регионы. Благодаря возможности проголосовать дистанционно, ради выполнения гражданского долга планы менять не придется. Кроме того, онлайн удобно проголосовать в том числе поздно вечером и ночью, после закрытия участков", - отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, чьи слова приводятся в сообщении.
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40
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общество , россия, москва, выборы
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Выборы
19:12 18.09.2026
 
Два миллиона избирателей проголосовали электронно на выборах в Москве

Два миллиона избирателей проголосовали электронно на выборах в Госдуму в Москве

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Два миллиона избирателей проголосовали электронно на выборах в Государственную думу в столице к вечеру первого дня, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
"В течение первого дня выборов в Государственную думу избиратели активно голосуют электронно: дистанционно со своих устройств на elec.mos.ru и на участках Москвы с помощью терминалов. В электронном голосовании в столице приняли участие два миллиона человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отдать голос на elec.mos.ru могут совершеннолетние жители Москвы с постоянной регистрацией в столице и полной учетной записью на mos.ru до 19.59 20 сентября. Столичные избирательные участки работают с 08.00 до 20.00 все три дня выборов.
"Сегодня пятница - день, когда многие москвичи уезжают на дачу в Подмосковье или в другие соседние регионы. Благодаря возможности проголосовать дистанционно, ради выполнения гражданского долга планы менять не придется. Кроме того, онлайн удобно проголосовать в том числе поздно вечером и ночью, после закрытия участков", - отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, чьи слова приводятся в сообщении.
 
ОбществоРОССИЯМОСКВАВыборы
 
 
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