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Явка на выборах в Госдуму в Башкирии в пятницу превысила 31%

Явка на выборах в Госдуму в Башкирии в пятницу превысила 31% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Госдуму в Башкирии в пятницу превысила 31%

Явка на выборах в Госдуму РФ в Башкирии на 20.00 (18.00 мск) в первый день голосования составила 31,89%, сообщает ЦИК республики. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T19:22+0300

2026-09-18T19:22+0300

2026-09-18T19:22+0300

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ПЕРМЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму РФ в Башкирии на 20.00 (18.00 мск) в первый день голосования составила 31,89%, сообщает ЦИК республики. "По состоянию на 20.00 (18.00 мск) 18 сентября, данные о ходе голосования: 31,89%", - указано в группе ЦИК республики на платформе "Макс". В Башкирии в пятницу открылись 3250 избирательных участков. В регионе проходят несколько выборов, ключевые из них - выборы депутатов Госдумы РФ и горсовета Уфы. В республике насчитывается 2,955 миллиона избирателей. Голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва проходит с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл эти выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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россия, башкирия, уфа, владимир путин, госдума, цик