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Явка на выборах в ХМАО в первый день голосования составила 34,23%

Явка на выборах в ХМАО в первый день голосования составила 34,23% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в ХМАО в первый день голосования составила 34,23%

Явка на выборах в ХМАО в первый день голосования составила 34,23%, сообщает избирательная комиссия Югры. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T19:29+0300

2026-09-18T19:29+0300

2026-09-18T19:29+0300

общество

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госдума

выборы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в ХМАО в первый день голосования составила 34,23%, сообщает избирательная комиссия Югры. "По состоянию на 20.00 на выборах в Югре проголосовали 394 409 человек, что составляет 34,23% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении. Отмечается, сто голосование проходит в спокойном режиме, жалоб и обращений в избирком не поступало. В Ханты-Мансийском автономном округе открылись 728 избирательных участков для выборов депутатов Госдумы, облдумы Югры, Тюменской облдумы, пройдут местные выборы в большинстве городских округов. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее называл эти выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

хмао

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общество , россия, хмао, госдума, выборы