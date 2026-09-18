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Явка на выборах в Пензенской области превысила 28%

Явка на выборах в Пензенской области превысила 28% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Пензенской области превысила 28%

Явка на выборах в Пензенской области по итогам первого дня голосования составила 28,07%, сообщает избирательная комиссия региона. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:15+0300

2026-09-18T21:15+0300

2026-09-18T21:15+0300

общество

госдума

россия

выборы

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САРАТОВ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Пензенской области по итогам первого дня голосования составила 28,07%, сообщает избирательная комиссия региона. "Явка на 20.00 18 сентября 2026 года. Проголосовало 275 902 избирателя - 28,07%", - говорится в сообщении областного избиркома в канале на платформе "Макс". В Пензенской области работает 939 участков, в списки избирателей внесено более 992 тысяч человек. В Пензенской области в единый день голосования с 18 по 20 сентября помимо выборов в Госдуму выбирают губернатора региона, на должность которого претендуют пять кандидатов.

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общество , госдума, россия, выборы