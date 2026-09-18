https://1prime.ru/20260918/vybory-873451647.html
Явка на выборах в Пензенской области превысила 28%
Явка на выборах в Пензенской области превысила 28% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Пензенской области превысила 28%
Явка на выборах в Пензенской области по итогам первого дня голосования составила 28,07%, сообщает избирательная комиссия региона. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T21:15+0300
2026-09-18T21:15+0300
2026-09-18T21:15+0300
общество
госдума
россия
выборы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873451647.jpg?1789755301
САРАТОВ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Пензенской области по итогам первого дня голосования составила 28,07%, сообщает избирательная комиссия региона. "Явка на 20.00 18 сентября 2026 года. Проголосовало 275 902 избирателя - 28,07%", - говорится в сообщении областного избиркома в канале на платформе "Макс". В Пензенской области работает 939 участков, в списки избирателей внесено более 992 тысяч человек. В Пензенской области в единый день голосования с 18 по 20 сентября помимо выборов в Госдуму выбирают губернатора региона, на должность которого претендуют пять кандидатов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , госдума, россия, выборы
Общество , Госдума, РОССИЯ, Выборы
Явка на выборах в Пензенской области превысила 28%
Явка на выборах в Пензенской области по итогам первого дня голосования составила 28,07%
САРАТОВ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Пензенской области по итогам первого дня голосования составила 28,07%, сообщает избирательная комиссия региона.
"Явка на 20.00 18 сентября 2026 года. Проголосовало 275 902 избирателя - 28,07%", - говорится в сообщении областного избиркома в канале на платформе "Макс".
В Пензенской области работает 939 участков, в списки избирателей внесено более 992 тысяч человек. В Пензенской области в единый день голосования с 18 по 20 сентября помимо выборов в Госдуму выбирают губернатора региона, на должность которого претендуют пять кандидатов.