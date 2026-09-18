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Выручка России от экспорта рыбы и морепродуктов выросла на 27%

Выручка России от экспорта рыбы и морепродуктов выросла на 27% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Выручка России от экспорта рыбы и морепродуктов выросла на 27%

Выручка России от экспорта рыбы и морепродуктов в первом полугодии 2026 года выросла на 27%, страна занимает уверенные позиции на мировом рыбном рынке, сообщил... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T14:36+0300

2026-09-18T14:36+0300

2026-09-18T14:39+0300

россия

сельское хозяйство

китай

южная корея

нидерланды

агроэкспорт

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Выручка России от экспорта рыбы и морепродуктов в первом полугодии 2026 года выросла на 27%, страна занимает уверенные позиции на мировом рыбном рынке, сообщил руководитель "Агроэкспорта" Илья Ильюшин. "Россия занимает уверенные позиции на мировом рыбном рынке, являясь крупнейшим экспортером мороженой рыбы и крабов... За первое полугодие текущего года экспорт российской рыбы и морепродуктов вырос на 27% в стоимостном выражении", - сказал он в ходе Международного рыбопромышленного форума. При этом, как отметил Ильюшин, в январе-июне 2026 года экспортные поставки мороженой рыбы возросли на 51%, ракообразных - на 22%. Основными покупателями отечественной рыбы и морепродуктов выступают Китай, Южная Корея, Нидерланды, Белоруссия и Япония.

китай

южная корея

нидерланды

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, сельское хозяйство, китай, южная корея, нидерланды, агроэкспорт