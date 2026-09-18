https://1prime.ru/20260918/wildberries-873415600.html
Wildberries открыл более ста новых фулфилмент-центров и ПФЦ
Wildberries открыл более ста новых фулфилмент-центров и ПФЦ - 18.09.2026, ПРАЙМ
Wildberries открыл более ста новых фулфилмент-центров и ПФЦ
Wildberries открыл более 100 новых фулфилмент-центров и пунктов приема товаров с момента запуска партнерских программ, сообщил маркетплейс. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T10:16+0300
2026-09-18T10:16+0300
2026-09-18T10:16+0300
бизнес
россия
wildberries
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Wildberries открыл более 100 новых фулфилмент-центров и пунктов приема товаров с момента запуска партнерских программ, сообщил маркетплейс.
В августе Wildberries объявил о запуске партнерских программ, в рамках которых предприниматели со свободными помещениями могут открыть склад для продавцов маркетплейса и зарабатывать на приемке, хранении и отгрузке товаров.
"Wildberries (входит в Группу РВБ) расширила свою логистическую инфраструктуру за счет запуска программы по открытию партнерских фулфилмент-центров (ПФЦ) и пунктов приема товаров (ППТ). На текущий момент компания уже запустила совокупно 100 партнерских объектов в крупнейших федеральных округах России", - говорится в сообщении.
Там напомнили, что ПФЦ выступают как промежуточные пункты для отгрузки, позволяя продавцам сдавать товары ближе к месту хранения или производства, что сокращает общее логистическое "плечо" доставки до покупателя.
В то же время партнерские пункты приема товаров работают как точки быстрой обработки поставок, и их наличие по всей стране значительно расширяет географию доступных вариантов отгрузки для малого и среднего бизнеса, избавляя предпринимателей от необходимости везти товар в удаленные города-миллионники.
"Интерес со стороны предпринимателей к открытию ППТ и ПФЦ подтверждает востребованность актуальной модели логистики", - пояснили в компании.
Wildberries продолжает принимать заявки на открытие партнерских объектов и ожидает, что такой тип сотрудничества с платформой будет востребован для всех участников логистической цепочки, добавляется в сообщении.
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бизнес, россия, wildberries
Бизнес, РОССИЯ, Wildberries
Wildberries открыл более ста новых фулфилмент-центров и ПФЦ
Wildberries открыл более 100 новых фулфилмент-центров и пунктов приема товаров
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Wildberries открыл более 100 новых фулфилмент-центров и пунктов приема товаров с момента запуска партнерских программ, сообщил маркетплейс.
В августе Wildberries объявил о запуске партнерских программ, в рамках которых предприниматели со свободными помещениями могут открыть склад для продавцов маркетплейса и зарабатывать на приемке, хранении и отгрузке товаров.
"Wildberries (входит в Группу РВБ) расширила свою логистическую инфраструктуру за счет запуска программы по открытию партнерских фулфилмент-центров (ПФЦ) и пунктов приема товаров (ППТ). На текущий момент компания уже запустила совокупно 100 партнерских объектов в крупнейших федеральных округах России", - говорится в сообщении.
Там напомнили, что ПФЦ выступают как промежуточные пункты для отгрузки, позволяя продавцам сдавать товары ближе к месту хранения или производства, что сокращает общее логистическое "плечо" доставки до покупателя.
В то же время партнерские пункты приема товаров работают как точки быстрой обработки поставок, и их наличие по всей стране значительно расширяет географию доступных вариантов отгрузки для малого и среднего бизнеса, избавляя предпринимателей от необходимости везти товар в удаленные города-миллионники.
"Интерес со стороны предпринимателей к открытию ППТ и ПФЦ подтверждает востребованность актуальной модели логистики", - пояснили в компании.
Wildberries продолжает принимать заявки на открытие партнерских объектов и ожидает, что такой тип сотрудничества с платформой будет востребован для всех участников логистической цепочки, добавляется в сообщении.