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Wildberries открыл более ста новых фулфилмент-центров и ПФЦ

Wildberries открыл более ста новых фулфилмент-центров и ПФЦ - 18.09.2026, ПРАЙМ

Wildberries открыл более ста новых фулфилмент-центров и ПФЦ

Wildberries открыл более 100 новых фулфилмент-центров и пунктов приема товаров с момента запуска партнерских программ, сообщил маркетплейс. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T10:16+0300

2026-09-18T10:16+0300

2026-09-18T10:16+0300

бизнес

россия

wildberries

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Wildberries открыл более 100 новых фулфилмент-центров и пунктов приема товаров с момента запуска партнерских программ, сообщил маркетплейс. В августе Wildberries объявил о запуске партнерских программ, в рамках которых предприниматели со свободными помещениями могут открыть склад для продавцов маркетплейса и зарабатывать на приемке, хранении и отгрузке товаров. "Wildberries (входит в Группу РВБ) расширила свою логистическую инфраструктуру за счет запуска программы по открытию партнерских фулфилмент-центров (ПФЦ) и пунктов приема товаров (ППТ). На текущий момент компания уже запустила совокупно 100 партнерских объектов в крупнейших федеральных округах России", - говорится в сообщении. Там напомнили, что ПФЦ выступают как промежуточные пункты для отгрузки, позволяя продавцам сдавать товары ближе к месту хранения или производства, что сокращает общее логистическое "плечо" доставки до покупателя. В то же время партнерские пункты приема товаров работают как точки быстрой обработки поставок, и их наличие по всей стране значительно расширяет географию доступных вариантов отгрузки для малого и среднего бизнеса, избавляя предпринимателей от необходимости везти товар в удаленные города-миллионники. "Интерес со стороны предпринимателей к открытию ППТ и ПФЦ подтверждает востребованность актуальной модели логистики", - пояснили в компании. Wildberries продолжает принимать заявки на открытие партнерских объектов и ожидает, что такой тип сотрудничества с платформой будет востребован для всех участников логистической цепочки, добавляется в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, wildberries