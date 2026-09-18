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Wildberries проведет третий этап поддержки пострадавших от атак БПЛА - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Wildberries проведет третий этап поддержки пострадавших от атак БПЛА
Wildberries проведет третий этап поддержки пострадавших от атак БПЛА - 18.09.2026, ПРАЙМ
Wildberries проведет третий этап поддержки пострадавших от атак БПЛА
Wildberries с 1 октября проведет третий этап добровольных поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак БПЛА на объекты компании -... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T13:39+0300
2026-09-18T13:39+0300
бизнес
wildberries
мсп
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Wildberries с 1 октября проведет третий этап добровольных поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак БПЛА на объекты компании - это станет самой массовой мерой поддержки с начала атак и позволит охватить всех пострадавших представителей МСП, сообщила пресс-служба маркетплейса. "Wildberries (входит в группу РВБ) c 1 октября текущего года проведет третий этап добровольных поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак БПЛА на логистические объекты компании", - говорится в сообщении. "Общее количество партнеров, которые получат выплаты, составит более 200 тысяч продавцов, что позволит охватить всех пострадавших представителей МСП. Эти добровольные выплаты станут самыми массовыми с момента атак на логистические объекты компании", - добавила пресс-служба. Она отметила, что указанные меры поддержки со стороны компании стали возможны в том числе благодаря принятым решениям государства. В дни проведения выплат партнеры, которым будет оказана поддержка, получат персональные уведомления на портале продавца, уточнили в Wildberries. "Компания продолжает разрабатывать и внедрять механизмы поддержки для предпринимателей", - добавляется в сообщении.
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192
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бизнес, wildberries, мсп
Бизнес, Wildberries, МСП
13:39 18.09.2026
 
Wildberries проведет третий этап поддержки пострадавших от атак БПЛА

Wildberries проведет третий этап поддержки пострадавших при атаках БПЛА продавцов

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Wildberries с 1 октября проведет третий этап добровольных поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак БПЛА на объекты компании - это станет самой массовой мерой поддержки с начала атак и позволит охватить всех пострадавших представителей МСП, сообщила пресс-служба маркетплейса.
"Wildberries (входит в группу РВБ) c 1 октября текущего года проведет третий этап добровольных поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак БПЛА на логистические объекты компании", - говорится в сообщении.
"Общее количество партнеров, которые получат выплаты, составит более 200 тысяч продавцов, что позволит охватить всех пострадавших представителей МСП. Эти добровольные выплаты станут самыми массовыми с момента атак на логистические объекты компании", - добавила пресс-служба.
Она отметила, что указанные меры поддержки со стороны компании стали возможны в том числе благодаря принятым решениям государства.
В дни проведения выплат партнеры, которым будет оказана поддержка, получат персональные уведомления на портале продавца, уточнили в Wildberries.
"Компания продолжает разрабатывать и внедрять механизмы поддержки для предпринимателей", - добавляется в сообщении.
 
БизнесWildberriesМСП
 
 
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