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Явка на выборах в Якутии в пятницу составила 23,72% - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Явка на выборах в Якутии в пятницу составила 23,72%
Явка на выборах в Якутии в пятницу составила 23,72% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Якутии в пятницу составила 23,72%
Явка избирателей Республики Саха (Якутия) по состоянию на 20.00 пятницы составила 23,72%, следует из данных избиркома региона. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T14:55+0300
2026-09-18T14:55+0300
якутия
госдума
выборы
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сен – ПРАЙМ. Явка избирателей Республики Саха (Якутия) по состоянию на 20.00 пятницы составила 23,72%, следует из данных избиркома региона. "Явка избирателей по Республике Саха (Якутия) на 20.00 23,72%", - говорится в сообщении избирком региона на платформе "Макс". Уточняется, что проголосовали уже 153 573 избирателя. В Якутии проходят выборы депутатов Госдумы, дополнительные выборы народного депутата республики по Верхневилюйско-Горному одномандатному округу №15 и 25 муниципальных кампаний по замещению 193 депутатских мандатов. Утром в пятницу в республике открылись для голосования 784 постоянных и 16 временных участков. Голосование проходит в трех часовых поясах, первыми участки начали работу в северо-восточных районах: Абыйском, Аллаиховском, Верхнеколымском, Момском, Нижнеколымском и Среднеколымском. Всего в регионе зарегистрировано более 640 тысяч избирателей. Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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192
40
192
40
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5
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40
192
40
якутия, госдума, выборы
ЯКУТИЯ, Госдума, Выборы
14:55 18.09.2026
 
Явка на выборах в Якутии в пятницу составила 23,72%

Явка избирателей в Якутии на 20.00 пятницы составила 23,72%

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сен – ПРАЙМ. Явка избирателей Республики Саха (Якутия) по состоянию на 20.00 пятницы составила 23,72%, следует из данных избиркома региона.
"Явка избирателей по Республике Саха (Якутия) на 20.00 23,72%", - говорится в сообщении избирком региона на платформе "Макс".
Уточняется, что проголосовали уже 153 573 избирателя.
В Якутии проходят выборы депутатов Госдумы, дополнительные выборы народного депутата республики по Верхневилюйско-Горному одномандатному округу №15 и 25 муниципальных кампаний по замещению 193 депутатских мандатов.
Утром в пятницу в республике открылись для голосования 784 постоянных и 16 временных участков. Голосование проходит в трех часовых поясах, первыми участки начали работу в северо-восточных районах: Абыйском, Аллаиховском, Верхнеколымском, Момском, Нижнеколымском и Среднеколымском. Всего в регионе зарегистрировано более 640 тысяч избирателей.
Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
ЯКУТИЯГосдумаВыборы
 
 
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