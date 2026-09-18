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Явка в Хабаровском крае в первый день выборов в Госдуму составила 18,74%
Явка в Хабаровском крае в первый день выборов в Госдуму составила 18,74% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка в Хабаровском крае в первый день выборов в Госдуму составила 18,74%
Явка в Хабаровском крае в первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы составила 18,74%, всего проголосовали более 170 тысяч избирателей,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T14:41+0300
2026-09-18T14:41+0300
2026-09-18T14:41+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – ПРАЙМ. Явка в Хабаровском крае в первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы составила 18,74%, всего проголосовали более 170 тысяч избирателей, сообщает краевой избирком. "По состоянию на 20.00 (13.00 мск - ред.) 18 сентября 2026 года явка избирателей составила: 18,74%", - говорится в сообщении избиркома Хабаровского края. Судя по данным с сайта комиссии, в первый день голосования свои голоса отдали более 170 тысяч жителей Хабаровского края. Утром в пятницу в Хабаровском крае открылось 737 стационарных участков. Видеонаблюдение ведется в более чем половине, на остальных проводится видеофиксация. На выборах в регионе работают свыше 2,3 тысячи наблюдателей. Всего в Хабаровском крае зарегистрирован 932 261 избиратель. Из них в досрочном голосовании приняли участие почти 3,9 тысячи человек. Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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общество , россия, хабаровский край, госдума, выборы
Общество , РОССИЯ, Хабаровский край, Госдума, Выборы
Явка в Хабаровском крае в первый день выборов в Госдуму составила 18,74%
Избирком: явка на выборах в Госдуму в Хабаровском крае составила 18,74 процента
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – ПРАЙМ. Явка в Хабаровском крае в первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы составила 18,74%, всего проголосовали более 170 тысяч избирателей, сообщает краевой избирком.
"По состоянию на 20.00 (13.00 мск - ред.) 18 сентября 2026 года явка избирателей составила: 18,74%", - говорится в сообщении избиркома Хабаровского края.
Судя по данным с сайта комиссии, в первый день голосования свои голоса отдали более 170 тысяч жителей Хабаровского края.
Утром в пятницу в Хабаровском крае открылось 737 стационарных участков. Видеонаблюдение ведется в более чем половине, на остальных проводится видеофиксация. На выборах в регионе работают свыше 2,3 тысячи наблюдателей.
Всего в Хабаровском крае зарегистрирован 932 261 избиратель. Из них в досрочном голосовании приняли участие почти 3,9 тысячи человек.
Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.