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Явка в Хабаровском крае в первый день выборов в Госдуму составила 18,74%

Явка в Хабаровском крае в первый день выборов в Госдуму составила 18,74% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка в Хабаровском крае в первый день выборов в Госдуму составила 18,74%

Явка в Хабаровском крае в первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы составила 18,74%, всего проголосовали более 170 тысяч избирателей,... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T14:41+0300

2026-09-18T14:41+0300

2026-09-18T14:41+0300

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – ПРАЙМ. Явка в Хабаровском крае в первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы составила 18,74%, всего проголосовали более 170 тысяч избирателей, сообщает краевой избирком. "По состоянию на 20.00 (13.00 мск - ред.) 18 сентября 2026 года явка избирателей составила: 18,74%", - говорится в сообщении избиркома Хабаровского края. Судя по данным с сайта комиссии, в первый день голосования свои голоса отдали более 170 тысяч жителей Хабаровского края. Утром в пятницу в Хабаровском крае открылось 737 стационарных участков. Видеонаблюдение ведется в более чем половине, на остальных проводится видеофиксация. На выборах в регионе работают свыше 2,3 тысячи наблюдателей. Всего в Хабаровском крае зарегистрирован 932 261 избиратель. Из них в досрочном голосовании приняли участие почти 3,9 тысячи человек. Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

хабаровский край

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общество , россия, хабаровский край, госдума, выборы