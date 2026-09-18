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Явка на выборах в Ульяновской области в пятницу составила 29,36%

Явка на выборах в Ульяновской области в пятницу составила 29,36% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Ульяновской области в пятницу составила 29,36%

Явка на выборах в Ульяновской области по итогам первого дня голосования составляет 29,36%, проголосовало более 269 тысяч человек, сообщает избирательная... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T19:58+0300

2026-09-18T19:58+0300

2026-09-18T19:58+0300

общество

владимир путин

госдума

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САРАТОВ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Ульяновской области по итогам первого дня голосования составляет 29,36%, проголосовало более 269 тысяч человек, сообщает избирательная комиссия региона. "В 20.00 (19.00 мск – ред.) завершился первый из трех дней голосования на сентябрьских выборах. Участие в голосовании 18 сентября приняли 269 253 избирателя (29,36%)", - говорится в сообщении областного избиркома в канале на платформе "Макс". В Ульяновской области в пятницу открыли свои двери 909 избирательных участков. Всего в списки избирателей в регионе включено более 921 тысячи человек. Помимо выборов в Госдуму в Ульяновской области 18-20 сентября выбирают губернатора. На пост претендуют четыре кандидата, в том числе действующий глава региона Алексей Русских. Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва проходит в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл эти выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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общество , владимир путин, госдума