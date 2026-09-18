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Явка на выборах в Оренбургской области в пятницу достигла почти 30%

Явка на выборах в Оренбургской области в пятницу достигла почти 30% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Оренбургской области в пятницу достигла почти 30%

Явка на выборах в Госдуму в Оренбургской области по состоянию на 20.00 (18.00 мск) в первый день голосования составила 29,35%, сообщили в региональном... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T20:01+0300

2026-09-18T20:01+0300

2026-09-18T20:01+0300

россия

общество

оренбургская область

госдума

выборы

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ПЕРМЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму в Оренбургской области по состоянию на 20.00 (18.00 мск) в первый день голосования составила 29,35%, сообщили в региональном избиркоме. "Общая явка по итогам первого дня голосования (на 20.00 местного времени, 18.00 мск) в Оренбургской области составила 29,35%. Количество проголосовавших - 427 349 человек", - говорится в сообщении комиссии на платформе "Макс". В Оренбургской области проходят выборы депутатов Государственной Думы РФ, законодательного собрания региона и в органы местного самоуправления. К работе в пятницу приступили 1364 участковые избирательные комиссии. В регионе насчитывается 1,5 миллиона избирателей. Голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва проходит с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

оренбургская область

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россия, общество , оренбургская область, госдума, выборы