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Явка на выборах в Оренбургской области в пятницу достигла почти 30% - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Явка на выборах в Оренбургской области в пятницу достигла почти 30%
Явка на выборах в Оренбургской области в пятницу достигла почти 30% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Оренбургской области в пятницу достигла почти 30%
Явка на выборах в Госдуму в Оренбургской области по состоянию на 20.00 (18.00 мск) в первый день голосования составила 29,35%, сообщили в региональном... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T20:01+0300
2026-09-18T20:01+0300
россия
общество
оренбургская область
госдума
выборы
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ПЕРМЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму в Оренбургской области по состоянию на 20.00 (18.00 мск) в первый день голосования составила 29,35%, сообщили в региональном избиркоме. "Общая явка по итогам первого дня голосования (на 20.00 местного времени, 18.00 мск) в Оренбургской области составила 29,35%. Количество проголосовавших - 427 349 человек", - говорится в сообщении комиссии на платформе "Макс". В Оренбургской области проходят выборы депутатов Государственной Думы РФ, законодательного собрания региона и в органы местного самоуправления. К работе в пятницу приступили 1364 участковые избирательные комиссии. В регионе насчитывается 1,5 миллиона избирателей. Голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва проходит с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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россия, общество , оренбургская область, госдума, выборы
РОССИЯ, Общество , Оренбургская область, Госдума, Выборы
20:01 18.09.2026
 
Явка на выборах в Оренбургской области в пятницу достигла почти 30%

Явка в Оренбургской области на выборах в Госдуму в пятницу составила 29,35%

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ПЕРМЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму в Оренбургской области по состоянию на 20.00 (18.00 мск) в первый день голосования составила 29,35%, сообщили в региональном избиркоме.
"Общая явка по итогам первого дня голосования (на 20.00 местного времени, 18.00 мск) в Оренбургской области составила 29,35%. Количество проголосовавших - 427 349 человек", - говорится в сообщении комиссии на платформе "Макс".
В Оренбургской области проходят выборы депутатов Государственной Думы РФ, законодательного собрания региона и в органы местного самоуправления. К работе в пятницу приступили 1364 участковые избирательные комиссии. В регионе насчитывается 1,5 миллиона избирателей.
Голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва проходит с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
РОССИЯОбществоОренбургская областьГосдумаВыборы
 
 
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