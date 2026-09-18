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Явка в Курганской области на выборах в пятницу составила 21,41%

Явка в Курганской области на выборах в пятницу составила 21,41% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка в Курганской области на выборах в пятницу составила 21,41%

Явка избирателей по состоянию на 20.00 местного времени (18.00 мск) в первый день голосования на выборах депутатов Госдумы РФ в Курганской области составила... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T20:25+0300

2026-09-18T20:25+0300

2026-09-18T20:25+0300

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общество

курганская область

госдума

выборы

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен - ПРАЙМ. Явка избирателей по состоянию на 20.00 местного времени (18.00 мск) в первый день голосования на выборах депутатов Госдумы РФ в Курганской области составила 21,41% без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщил облизбирком. "По данным на 20.00 (18.00 мск) 18 сентября, явка на выборах депутатов Государственной Думы в Курганской области составила 21,41%. Бюллетени получил 126 071 избиратель", - говорится в сообщении. Наибольшая явка зафиксирована в Варгашинском (35,75%), Шатровском (34,17%), Половинском (32,99%), Сафакулевском (32,39%) муниципальных округах, отмечает избирком. Явка дана без учета ДЭГ, поясняет комиссия. На прошлых выборах в Госдуму 17-19 сентября 2021 года на это же время в первый день голосования явка в регионе составила 18,92%. Дистанционное электронное голосование тогда не использовалось. Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2026 пройдет в рекордном количестве субъектов - в 32 регионах России на федеральной платформе, а также на московской платформе. Всего более 4 миллионов избирателей изъявили желание проголосовать на выборах онлайн. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

курганская область

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россия, общество , курганская область, госдума, выборы