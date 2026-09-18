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Явка на выборах в Тюменской области в пятницу превысила 30%

Явка на выборах в Тюменской области в пятницу превысила 30% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Тюменской области в пятницу превысила 30%

Явка на выборах в Госдуму и региональный парламент в Тюменской области на 20.00 (18.00 мск) в первый день голосования превысила 30%, сообщает региональный... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T20:26+0300

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ТЮМЕНЬ, 18 сен – ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму и региональный парламент в Тюменской области на 20.00 (18.00 мск) в первый день голосования превысила 30%, сообщает региональный избирком. "Общая явка на выборах в Тюменской области на 20.00 (18.00 мск) превысила 30%. На выборах депутатов Госдумы явка составила 32,33%; на выборах депутатов Тюменской областной думы - 34,72% (с учетом избирателей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов)", - указано в канале избиркома на платформе "Макс". Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали в России 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. В Тюменской области в пятницу работал 1061 избирательный участок. Помимо голосования за кандидатов в Госдуму РФ, в регионе проходят выборы в Тюменскую областную думу. В регионе насчитывается более 1,19 миллиона избирателей.

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россия, общество , госдума