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Явка на выборах в Саратовской области в пятницу составила 29,85%
Явка на выборах в Саратовской области в пятницу составила 29,85% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Саратовской области в пятницу составила 29,85%
Явка на выборах в Саратовской области по итогам первого дня голосования составляет 29,85%, сообщает избирательная комиссия региона. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T20:27+0300
2026-09-18T20:27+0300
2026-09-18T20:27+0300
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общество
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САРАТОВ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Саратовской области по итогам первого дня голосования составляет 29,85%, сообщает избирательная комиссия региона. "По состоянию на 20.00 (19.00 мск) явка избирателей в Саратовской области составила 29,85%", - говорится в сообщении областного избиркома в канале на платформе "Макс". В Саратовской области на протяжении трех дней работают 1610 избирательных участков, из них 37 временных. На 1 июля в регионе зарегистрированы 1820758 избирателей. Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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россия, общество , владимир путин, госдума
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Госдума
Явка на выборах в Саратовской области в пятницу составила 29,85%
Явка в Саратовской области в первый день голосования на выборах в Госдуму составила 29,85%
САРАТОВ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Саратовской области по итогам первого дня голосования составляет 29,85%, сообщает избирательная комиссия региона.
"По состоянию на 20.00 (19.00 мск) явка избирателей в Саратовской области составила 29,85%", - говорится в сообщении областного избиркома в канале на платформе "Макс".
В Саратовской области на протяжении трех дней работают 1610 избирательных участков, из них 37 временных. На 1 июля в регионе зарегистрированы 1820758 избирателей.
Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.