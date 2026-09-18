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Явка на выборах в Саратовской области в пятницу составила 29,85%

Явка на выборах в Саратовской области в пятницу составила 29,85% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Саратовской области в пятницу составила 29,85%

Явка на выборах в Саратовской области по итогам первого дня голосования составляет 29,85%, сообщает избирательная комиссия региона. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T20:27+0300

2026-09-18T20:27+0300

2026-09-18T20:27+0300

россия

общество

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САРАТОВ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Саратовской области по итогам первого дня голосования составляет 29,85%, сообщает избирательная комиссия региона. "По состоянию на 20.00 (19.00 мск) явка избирателей в Саратовской области составила 29,85%", - говорится в сообщении областного избиркома в канале на платформе "Макс". В Саратовской области на протяжении трех дней работают 1610 избирательных участков, из них 37 временных. На 1 июля в регионе зарегистрированы 1820758 избирателей. Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , владимир путин, госдума