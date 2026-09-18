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Явка на выборах в Госдуму превысила 25%
Явка на выборах в Госдуму превысила 25% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Госдуму превысила 25%
Явка на выборах в Госдуму в России по состоянию на 20.13 мск составляет 25,30%, следует из данных на сайте ЦИК. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T20:33+0300
2026-09-18T20:33+0300
2026-09-18T20:35+0300
россия
общество
госдума
цик
выборы
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму в России по состоянию на 20.13 мск составляет 25,30%, следует из данных на сайте ЦИК. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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россия, общество , госдума, цик, выборы
РОССИЯ, Общество , Госдума, ЦИК, Выборы
Явка на выборах в Госдуму превысила 25%
ЦИК: явка на выборах в Госдуму в России по состоянию на 20:13 мск составила 25,3%
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму в России по состоянию на 20.13 мск составляет 25,30%, следует из данных на сайте ЦИК.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.