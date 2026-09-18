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Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

Явка на выборах в Госдуму превысила 25% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

Явка на выборах в Госдуму в России по состоянию на 20.13 мск составляет 25,30%, следует из данных на сайте ЦИК. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T20:33+0300

2026-09-18T20:33+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму в России по состоянию на 20.13 мск составляет 25,30%, следует из данных на сайте ЦИК. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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россия, общество , госдума, цик, выборы