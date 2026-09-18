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Явка в Белгородской области на выборах в пятницу превысила 41% - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Явка в Белгородской области на выборах в пятницу превысила 41%
Явка в Белгородской области на выборах в пятницу превысила 41% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка в Белгородской области на выборах в пятницу превысила 41%
Явка на выборах в Белгородской области по итогам первого из трех основных дней голосования составляет 41,66%, проголосовало более 269 тысяч человек, сообщили в... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T20:38+0300
2026-09-18T20:38+0300
общество
белгородская область
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873449825.jpg?1789753124
БЕЛГОРОД, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Белгородской области по итогам первого из трех основных дней голосования составляет 41,66%, проголосовало более 269 тысяч человек, сообщили в избирательной комиссии региона. "Явка избирателей по Белгородской области на 20.00 (мск - ред.) 18 сентября 2026 года 41,66%", - данные приводит облизбирком в своем канале на платформе "Макс". В Белгородской области в пятницу открылись 1027 избирательных участков в первый из трех дней голосования на выборах губернатора. Голосование проходит 18–20 сентября, также доступно дистанционное электронное голосование, а на приграничных территориях области с 13 по 17 сентября прошло досрочное голосование. На пост губернатора претендуют пять кандидатов. Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва проходит в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл эти выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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40
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общество , белгородская область, владимир путин, госдума
Общество , Белгородская область, Владимир Путин, Госдума
20:38 18.09.2026
 
Явка в Белгородской области на выборах в пятницу превысила 41%

Явка в Белгородской области в первый день голосования на выборах в ГД составила 41,66%

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БЕЛГОРОД, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Белгородской области по итогам первого из трех основных дней голосования составляет 41,66%, проголосовало более 269 тысяч человек, сообщили в избирательной комиссии региона.
"Явка избирателей по Белгородской области на 20.00 (мск - ред.) 18 сентября 2026 года 41,66%", - данные приводит облизбирком в своем канале на платформе "Макс".
В Белгородской области в пятницу открылись 1027 избирательных участков в первый из трех дней голосования на выборах губернатора. Голосование проходит 18–20 сентября, также доступно дистанционное электронное голосование, а на приграничных территориях области с 13 по 17 сентября прошло досрочное голосование. На пост губернатора претендуют пять кандидатов.
Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва проходит в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл эти выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
ОбществоБелгородская областьВладимир ПутинГосдума
 
 
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