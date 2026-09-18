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Явка на выборах в Самарской области в пятницу превысила 25%
Явка на выборах в Самарской области в пятницу превысила 25% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Самарской области в пятницу превысила 25%
Явка на выборах в Госдуму в Самарской области по итогам первого дня голосования составила 25,45%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T20:45+0300
2026-09-18T20:45+0300
2026-09-18T20:45+0300
россия
самарская область
госдума
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общество
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САРАТОВ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму в Самарской области по итогам первого дня голосования составила 25,45%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона. "Явка 25,45%, проголосовали 595 874 избирателя", - сообщили агентству в областном избиркоме в ответ на вопрос об итогах первого дня голосования. В Самарской области работают 1728 избирательных участков. На 1 июля 2026 года в списки избирателей внесено 2358718 человек.
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россия, самарская область, госдума, выборы, общество
РОССИЯ, Самарская область, Госдума, Выборы, Общество
Явка на выборах в Самарской области в пятницу превысила 25%
Явка на выборах в Госдуму в Самарской области в первый день голосования составила 25,45%
САРАТОВ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму в Самарской области по итогам первого дня голосования составила 25,45%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
"Явка 25,45%, проголосовали 595 874 избирателя", - сообщили агентству в областном избиркоме в ответ на вопрос об итогах первого дня голосования.
В Самарской области работают 1728 избирательных участков. На 1 июля 2026 года в списки избирателей внесено 2358718 человек.