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Явка на выборах в Подмосковье в пятницу превысила 24%

Явка на выборах в Подмосковье в пятницу превысила 24% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Подмосковье в пятницу превысила 24%

Явка избирателей на выборах в Подмосковье на 20.00 мск составила 24,37%, сообщили в избирательной комиссии Московской области. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T20:46+0300

2026-09-18T20:46+0300

2026-09-18T20:46+0300

общество

московская область

госдума

выборы

россия

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ОДИНЦОВО, 18 сен - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах в Подмосковье на 20.00 мск составила 24,37%, сообщили в избирательной комиссии Московской области. "По состоянию на 20.00 на территории Московской области явка избирателей составила 24,37%: на избирательных участках - 18,23%; дистанционное электронное голосование - 69,91%", - говорится в Telegram-канале Мособлизбиркома. В Подмосковье свыше 6,1 миллиона избирателей, 732 тысячи из них подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании. Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября. Голосование продлится три дня: 18, 19 и 20 сентября. В Московской области помимо выборов в Госдуму пройдут выборы в региональный парламент и органы местного самоуправления.

московская область

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общество , московская область, госдума, выборы, россия