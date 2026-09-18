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Явка на выборах в Подмосковье в пятницу превысила 24%
Явка на выборах в Подмосковье в пятницу превысила 24% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Подмосковье в пятницу превысила 24%
Явка избирателей на выборах в Подмосковье на 20.00 мск составила 24,37%, сообщили в избирательной комиссии Московской области. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T20:46+0300
2026-09-18T20:46+0300
2026-09-18T20:46+0300
общество
московская область
госдума
выборы
россия
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ОДИНЦОВО, 18 сен - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах в Подмосковье на 20.00 мск составила 24,37%, сообщили в избирательной комиссии Московской области. "По состоянию на 20.00 на территории Московской области явка избирателей составила 24,37%: на избирательных участках - 18,23%; дистанционное электронное голосование - 69,91%", - говорится в Telegram-канале Мособлизбиркома. В Подмосковье свыше 6,1 миллиона избирателей, 732 тысячи из них подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании. Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября. Голосование продлится три дня: 18, 19 и 20 сентября. В Московской области помимо выборов в Госдуму пройдут выборы в региональный парламент и органы местного самоуправления.
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общество , московская область, госдума, выборы, россия
Общество , Московская область, Госдума, Выборы, РОССИЯ
Явка на выборах в Подмосковье в пятницу превысила 24%
Мособлизбирком: явка избирателей на выборах в Подмосковье в пятницу составила 24,37%
ОДИНЦОВО, 18 сен - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах в Подмосковье на 20.00 мск составила 24,37%, сообщили в избирательной комиссии Московской области.
"По состоянию на 20.00 на территории Московской области явка избирателей составила 24,37%: на избирательных участках - 18,23%; дистанционное электронное голосование - 69,91%", - говорится в Telegram-канале Мособлизбиркома.
В Подмосковье свыше 6,1 миллиона избирателей, 732 тысячи из них подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября. Голосование продлится три дня: 18, 19 и 20 сентября. В Московской области помимо выборов в Госдуму пройдут выборы в региональный парламент и органы местного самоуправления.