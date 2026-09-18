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Явка в Чечне на выборах в пятницу составила 63,2% - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Явка в Чечне на выборах в пятницу составила 63,2%
Явка в Чечне на выборах в пятницу составила 63,2% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка в Чечне на выборах в пятницу составила 63,2%
Явка избирателей по итогам первого дня голосования на выборах в Чечне на 20.00 составила 63,20%, сообщает республиканский избирком в Telegram-канале. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T21:09+0300
2026-09-18T21:09+0300
общество
россия
чечня
госдума
выборы
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ГРОЗНЫЙ, 18 сен — ПРАЙМ. Явка избирателей по итогам первого дня голосования на выборах в Чечне на 20.00 составила 63,20%, сообщает республиканский избирком в Telegram-канале. В течение трех дней - 18, 19 и 20 сентября - на территории Чечни проходят выборы главы республики, выборы депутатов Госдумы девятого созыва, депутатов парламента республики, а также депутатов представительных органов 15 муниципальных округов и городского округа города Грозный. "Явка избирателей на 20.00 часов. По итогам первого дня голосования явка избирателей в Чеченской Республике составила 555 024 избирателя или 63,20% от общего числа избирателей", — говорится в сообщении. В выборах главы Чечни в этом году принимают участие три кандидатуры: действующий глава республики Рамзан Кадыров ("Единая Россия"), председатель Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил Денильханов ("Справедливая Россия"), депутат парламента Чеченской Республики (КПРФ) Халид Накаев. Предыдущие выборы главы в Чечне состоялись в сентябре 2021 года. Тогда Рамзан Кадыров победил с 99,7% голосов избирателей. Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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общество , россия, чечня, госдума, выборы
Общество , РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, Госдума, Выборы
21:09 18.09.2026
 
Явка в Чечне на выборах в пятницу составила 63,2%

Явка в Чечне по итогам первого дня голосования на выборах в Госдуму составила 63,2%

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ГРОЗНЫЙ, 18 сен — ПРАЙМ. Явка избирателей по итогам первого дня голосования на выборах в Чечне на 20.00 составила 63,20%, сообщает республиканский избирком в Telegram-канале.
В течение трех дней - 18, 19 и 20 сентября - на территории Чечни проходят выборы главы республики, выборы депутатов Госдумы девятого созыва, депутатов парламента республики, а также депутатов представительных органов 15 муниципальных округов и городского округа города Грозный.
"Явка избирателей на 20.00 часов. По итогам первого дня голосования явка избирателей в Чеченской Республике составила 555 024 избирателя или 63,20% от общего числа избирателей", — говорится в сообщении.
В выборах главы Чечни в этом году принимают участие три кандидатуры: действующий глава республики Рамзан Кадыров ("Единая Россия"), председатель Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил Денильханов ("Справедливая Россия"), депутат парламента Чеченской Республики (КПРФ) Халид Накаев.
Предыдущие выборы главы в Чечне состоялись в сентябре 2021 года. Тогда Рамзан Кадыров победил с 99,7% голосов избирателей.
Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
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