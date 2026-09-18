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Явка на выборах в Госдуму в Свердловской области составила 20,88%

Явка на выборах в Госдуму в Свердловской области составила 20,88% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Госдуму в Свердловской области составила 20,88%

Явка на выборах в Государственную думу в Свердловской области на 20.00 (18.00 мск) пятницы составила 20,88%, сообщает региональный избирком. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:14+0300

2026-09-18T21:14+0300

2026-09-18T21:14+0300

общество

россия

свердловская область

госдума

выборы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Государственную думу в Свердловской области на 20.00 (18.00 мск) пятницы составила 20,88%, сообщает региональный избирком. "На 20:00 18 сентября 2026 года: Явка составила 20,88%", - говорится в сообщении. В Свердловской области открылись 2233 постоянных участка и более 30 временных. Жители региона выберут депутатов в Госдуму, а также в заксобрание региона и местные думы. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

свердловская область

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общество , россия, свердловская область, госдума, выборы