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Явка на выборах в Госдуму в Удмуртии превысила 20%

Явка на выборах в Госдуму в Удмуртии превысила 20% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Госдуму в Удмуртии превысила 20%

Явка на выборах в Госдуму РФ в Удмуртии на 20.00 (19.00 мск) в первый день голосования составила 20,67%, сообщает избирком республики. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:17+0300

2026-09-18T21:17+0300

2026-09-18T21:17+0300

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ПЕРМЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму РФ в Удмуртии на 20.00 (19.00 мск) в первый день голосования составила 20,67%, сообщает избирком республики. "По состоянию на 20.00 (19.00 мск - ред.) явка избирателей в Удмуртской Республике составила 20,67%, включая дистанционное голосование", - указано в канале избиркома республики на платформе "Макс". В Удмуртии в пятницу открылись 1094 постоянных избирательных участка. Помимо голосования за кандидатов в Госдуму РФ, в нескольких районах проходят выборы в местные представительные органы. В республике насчитывается 1,1 миллиона избирателей. Голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва проходит с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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россия, общество , удмуртия, госдума, выборы