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Явка на выборах в Госдуму в Татарстане в пятницу составила 36,8%
Явка на выборах в Госдуму в Татарстане в пятницу составила 36,8% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Госдуму в Татарстане в пятницу составила 36,8%
Явка на выборах в Госдуму РФ в Татарстане в первый день голосования составила 36,8%, сообщает ЦИК республики. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T21:17+0300
2026-09-18T21:17+0300
2026-09-18T21:17+0300
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КАЗАНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму РФ в Татарстане в первый день голосования составила 36,8%, сообщает ЦИК республики. "По данным ГАС "Выборы" на 20.00 18 сентября в Татарстане проголосовали 36,8% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали в России 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. В Татарстане также проходят дополнительные выборы депутата Госсовета республики по Высокогорскому одномандатному избирательному округу и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Организацию голосования в республике обеспечивают 65 территориальных и более 2,7 тысячи участковых комиссий. В республике зарегистрировано 2,92 миллиона избирателей, в том числе около 43 тысяч - впервые голосующих.
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РОССИЯ, Общество , ТАТАРСТАН, Госдума, Выборы
Явка на выборах в Госдуму в Татарстане в пятницу составила 36,8%
В Татарстане явка на выборах в Госдуму в первый день голосования составила 36,8%
КАЗАНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму РФ в Татарстане в первый день голосования составила 36,8%, сообщает ЦИК республики.
"По данным ГАС "Выборы" на 20.00 18 сентября в Татарстане проголосовали 36,8% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали в России 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября.
В Татарстане также проходят дополнительные выборы депутата Госсовета республики по Высокогорскому одномандатному избирательному округу и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Организацию голосования в республике обеспечивают 65 территориальных и более 2,7 тысячи участковых комиссий. В республике зарегистрировано 2,92 миллиона избирателей, в том числе около 43 тысяч - впервые голосующих.