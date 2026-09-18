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Явка на выборах в Госдуму в Татарстане в пятницу составила 36,8%

Явка на выборах в Госдуму в Татарстане в пятницу составила 36,8% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Госдуму в Татарстане в пятницу составила 36,8%

Явка на выборах в Госдуму РФ в Татарстане в первый день голосования составила 36,8%, сообщает ЦИК республики. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:17+0300

2026-09-18T21:17+0300

2026-09-18T21:17+0300

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общество

татарстан

госдума

выборы

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КАЗАНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму РФ в Татарстане в первый день голосования составила 36,8%, сообщает ЦИК республики. "По данным ГАС "Выборы" на 20.00 18 сентября в Татарстане проголосовали 36,8% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали в России 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. В Татарстане также проходят дополнительные выборы депутата Госсовета республики по Высокогорскому одномандатному избирательному округу и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Организацию голосования в республике обеспечивают 65 территориальных и более 2,7 тысячи участковых комиссий. В республике зарегистрировано 2,92 миллиона избирателей, в том числе около 43 тысяч - впервые голосующих.

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россия, общество , татарстан, госдума, выборы