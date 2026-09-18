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В Ростовской области явка на выборах в Госдуму превысила 35%

В Ростовской области явка на выборах в Госдуму превысила 35% - 18.09.2026, ПРАЙМ

В Ростовской области явка на выборах в Госдуму превысила 35%

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Ростовской области в первый день голосования превысила 35%, сообщает облизбирком. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:20+0300

2026-09-18T21:20+0300

2026-09-18T21:20+0300

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Ростовской области в первый день голосования превысила 35%, сообщает облизбирком. "Явка на выборах депутатов Госдумы в Ростовской области на 20.00 18 сентября превысила 35%", - говорится в сообщении. На прошлых выборах в Госдуму 17-19 сентября 2021 года в первый день в регионе проголосовали 12,7% избирателей. Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва проходит в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

ростовская область

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общество , россия, ростовская область, владимир путин, госдума