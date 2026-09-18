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Явка на выборах в Астраханской области в первый день составила 28,66%
Явка на выборах в Астраханской области в первый день составила 28,66% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Астраханской области в первый день составила 28,66%
Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы и Думы Астраханской области в первый день голосования в регионе составила 28,66%, сообщает областная избирательная | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T21:22+0300
2026-09-18T21:22+0300
2026-09-18T21:22+0300
россия
общество
астраханская область
госдума
выборы
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы и Думы Астраханской области в первый день голосования в регионе составила 28,66%, сообщает областная избирательная комиссия. "По состоянию на 20.00 18 сентября 2026 года в Астраханской области в выборах приняли участие 201048 человек, что составляет 28,66% от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей", - говорится в сообщении. На выборах в Госдуму в 2021 году по итогам первого дня в регионе проголосовали 14,57% избирателей. Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Кроме того, жителям Астраханской области предстоит выбрать депутатов областной думы.
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россия, общество , астраханская область, госдума, выборы
РОССИЯ, Общество , Астраханская область, Госдума, Выборы
Явка на выборах в Астраханской области в первый день составила 28,66%
Явка в Астраханской области на выборах в Госдуму в пятницу составила 28,66%,
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы и Думы Астраханской области в первый день голосования в регионе составила 28,66%, сообщает областная избирательная комиссия.
"По состоянию на 20.00 18 сентября 2026 года в Астраханской области в выборах приняли участие 201048 человек, что составляет 28,66% от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей", - говорится в сообщении.
На выборах в Госдуму в 2021 году по итогам первого дня в регионе проголосовали 14,57% избирателей.
Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Кроме того, жителям Астраханской области предстоит выбрать депутатов областной думы.