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Явка на выборах в Астраханской области в первый день составила 28,66%

Явка на выборах в Астраханской области в первый день составила 28,66% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Астраханской области в первый день составила 28,66%

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы и Думы Астраханской области в первый день голосования в регионе составила 28,66%, сообщает областная избирательная | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:22+0300

2026-09-18T21:22+0300

2026-09-18T21:22+0300

россия

общество

астраханская область

госдума

выборы

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы и Думы Астраханской области в первый день голосования в регионе составила 28,66%, сообщает областная избирательная комиссия. "По состоянию на 20.00 18 сентября 2026 года в Астраханской области в выборах приняли участие 201048 человек, что составляет 28,66% от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей", - говорится в сообщении. На выборах в Госдуму в 2021 году по итогам первого дня в регионе проголосовали 14,57% избирателей. Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Кроме того, жителям Астраханской области предстоит выбрать депутатов областной думы.

астраханская область

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россия, общество , астраханская область, госдума, выборы