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Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования составила 29,43%
Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования составила 29,43% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования составила 29,43%
Явка на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва после закрытия всех избирательных участков в первый день голосования составила 29,43%, следует из | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T21:30+0300
2026-09-18T21:30+0300
2026-09-18T21:30+0300
общество
владимир путин
цик
госдума
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва после закрытия всех избирательных участков в первый день голосования составила 29,43%, следует из данных на сайте ЦИК. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл эти выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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общество , владимир путин, цик, госдума
Общество , Владимир Путин, ЦИК, Госдума
Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования составила 29,43%
ЦИК: явка на выборах в Госдуму после закрытия участков в пятницу составила 29,43%
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва после закрытия всех избирательных участков в первый день голосования составила 29,43%, следует из данных на сайте ЦИК.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Президент России Владимир Путин ранее называл эти выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.