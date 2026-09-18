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Явка на выборах в Смоленской области составила 36,2%

Явка на выборах в Смоленской области составила 36,2% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Смоленской области составила 36,2%

Явка на выборах депутатов Госдумы в Смоленской области по итогам первого дня голосования составляет 36,2%, сообщает избирательная комиссия региона. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:35+0300

2026-09-18T21:35+0300

2026-09-18T21:35+0300

общество

россия

владимир путин

госдума

выборы

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БЕЛГОРОД, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах депутатов Госдумы в Смоленской области по итогам первого дня голосования составляет 36,2%, сообщает избирательная комиссия региона. "Явка по итогам первого дня голосования на выборах депутатов Государственной думы составляет 36,2% от общего числа избирателей в Смоленской области", - говорится в сообщении областного избиркома в канале на платформе "Макс". В Смоленской области в течение трех дней функционируют 632 избирательных участка, а по состоянию на 1 июля численность зарегистрированных в регионе избирателей составляет около 710 тысяч человек. Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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общество , россия, владимир путин, госдума, выборы