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Явка в первый день голосования в Тульской области составила 24,75%

Явка в первый день голосования в Тульской области составила 24,75% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка в первый день голосования в Тульской области составила 24,75%

Явка избирателей в первый день трехдневного голосования в Тульской области составила 24,75%, сообщила журналистам пресс-служба региональной избирательной... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:35+0300

2026-09-18T21:35+0300

2026-09-18T21:35+0300

россия

общество

тульская область

госдума

выборы

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ТУЛА, 18 сен — ПРАЙМ. Явка избирателей в первый день трехдневного голосования в Тульской области составила 24,75%, сообщила журналистам пресс-служба региональной избирательной комиссии. "В Тульской области явка избирателей на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 20.00 18 сентября составила 24,75%", - говорится в сообщении. В Тульской области проходят шесть избирательных кампаний: выборы депутатов Государственной Думы, дополнительные выборы в Тульскую областную думу, Тульскую городскую думу и довыборы муниципального уровня в городах Кимовск и Одоев, а также Каменском районе. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

тульская область

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россия, общество , тульская область, госдума, выборы