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Явка в первый день голосования в Тульской области составила 24,75% - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Явка в первый день голосования в Тульской области составила 24,75%
Явка в первый день голосования в Тульской области составила 24,75% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка в первый день голосования в Тульской области составила 24,75%
Явка избирателей в первый день трехдневного голосования в Тульской области составила 24,75%, сообщила журналистам пресс-служба региональной избирательной... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T21:35+0300
2026-09-18T21:35+0300
россия
общество
тульская область
госдума
выборы
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ТУЛА, 18 сен — ПРАЙМ. Явка избирателей в первый день трехдневного голосования в Тульской области составила 24,75%, сообщила журналистам пресс-служба региональной избирательной комиссии. "В Тульской области явка избирателей на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 20.00 18 сентября составила 24,75%", - говорится в сообщении. В Тульской области проходят шесть избирательных кампаний: выборы депутатов Государственной Думы, дополнительные выборы в Тульскую областную думу, Тульскую городскую думу и довыборы муниципального уровня в городах Кимовск и Одоев, а также Каменском районе. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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россия, общество , тульская область, госдума, выборы
РОССИЯ, Общество , Тульская область, Госдума, Выборы
21:35 18.09.2026
 
Явка в первый день голосования в Тульской области составила 24,75%

Явка в Тульской области на выборах в Госдуму в первый день голосования составила 24,75%

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ТУЛА, 18 сен — ПРАЙМ. Явка избирателей в первый день трехдневного голосования в Тульской области составила 24,75%, сообщила журналистам пресс-служба региональной избирательной комиссии.
"В Тульской области явка избирателей на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 20.00 18 сентября составила 24,75%", - говорится в сообщении.
В Тульской области проходят шесть избирательных кампаний: выборы депутатов Государственной Думы, дополнительные выборы в Тульскую областную думу, Тульскую городскую думу и довыборы муниципального уровня в городах Кимовск и Одоев, а также Каменском районе.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
 
РОССИЯОбществоТульская областьГосдумаВыборы
 
 
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