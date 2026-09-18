https://1prime.ru/20260918/yavka-873453857.html
Явка в первый день голосования в Тульской области составила 24,75%
Явка в первый день голосования в Тульской области составила 24,75% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка в первый день голосования в Тульской области составила 24,75%
Явка избирателей в первый день трехдневного голосования в Тульской области составила 24,75%, сообщила журналистам пресс-служба региональной избирательной... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T21:35+0300
2026-09-18T21:35+0300
2026-09-18T21:35+0300
россия
общество
тульская область
госдума
выборы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873453857.jpg?1789756539
ТУЛА, 18 сен — ПРАЙМ. Явка избирателей в первый день трехдневного голосования в Тульской области составила 24,75%, сообщила журналистам пресс-служба региональной избирательной комиссии. "В Тульской области явка избирателей на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 20.00 18 сентября составила 24,75%", - говорится в сообщении. В Тульской области проходят шесть избирательных кампаний: выборы депутатов Государственной Думы, дополнительные выборы в Тульскую областную думу, Тульскую городскую думу и довыборы муниципального уровня в городах Кимовск и Одоев, а также Каменском районе. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
тульская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , тульская область, госдума, выборы
РОССИЯ, Общество , Тульская область, Госдума, Выборы
Явка в первый день голосования в Тульской области составила 24,75%
Явка в Тульской области на выборах в Госдуму в первый день голосования составила 24,75%
ТУЛА, 18 сен — ПРАЙМ. Явка избирателей в первый день трехдневного голосования в Тульской области составила 24,75%, сообщила журналистам пресс-служба региональной избирательной комиссии.
"В Тульской области явка избирателей на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 20.00 18 сентября составила 24,75%", - говорится в сообщении.
В Тульской области проходят шесть избирательных кампаний: выборы депутатов Государственной Думы, дополнительные выборы в Тульскую областную думу, Тульскую городскую думу и довыборы муниципального уровня в городах Кимовск и Одоев, а также Каменском районе.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.