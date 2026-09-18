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Больше 30% избирателей проголосовали на выборах в Госдуму на Ставрополье - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Больше 30% избирателей проголосовали на выборах в Госдуму на Ставрополье
Больше 30% избирателей проголосовали на выборах в Госдуму на Ставрополье - 18.09.2026, ПРАЙМ
Больше 30% избирателей проголосовали на выборах в Госдуму на Ставрополье
Явка на выборах депутатов Госдумы в Ставропольском крае к 20.00 в первый день голосования составила 31,5%, сообщили журналистам в краевом избиркоме. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T21:36+0300
2026-09-18T21:36+0300
россия
общество
госдума
выборы
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ЕССЕНТУКИ (Ставропольский край), 18 сен – ПРАЙМ. Явка на выборах депутатов Госдумы в Ставропольском крае к 20.00 в первый день голосования составила 31,5%, сообщили журналистам в краевом избиркоме. "По состоянию на 20.00 мск пятницы явка на выборах депутатов Госдумы составила 31,5%, на выборах в Думу Ставропольского края – 31,4%", - сказал представитель избиркома. В течение дня не зафиксировано нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, уточнили в избиркоме. Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва проходит в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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россия, общество , госдума, выборы
РОССИЯ, Общество , Госдума, Выборы
21:36 18.09.2026
 
Больше 30% избирателей проголосовали на выборах в Госдуму на Ставрополье

Явка на выборах в Госдуму в Ставропольском крае в первый день голосования составила 31,5%

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ЕССЕНТУКИ (Ставропольский край), 18 сен – ПРАЙМ. Явка на выборах депутатов Госдумы в Ставропольском крае к 20.00 в первый день голосования составила 31,5%, сообщили журналистам в краевом избиркоме.
"По состоянию на 20.00 мск пятницы явка на выборах депутатов Госдумы составила 31,5%, на выборах в Думу Ставропольского края – 31,4%", - сказал представитель избиркома.
В течение дня не зафиксировано нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, уточнили в избиркоме.
Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва проходит в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
РОССИЯОбществоГосдумаВыборы
 
 
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