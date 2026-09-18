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Более 20% избирателей уже проголосовали на выборах в Челябинской области

Более 20% избирателей уже проголосовали на выборах в Челябинской области - 18.09.2026, ПРАЙМ

Более 20% избирателей уже проголосовали на выборах в Челябинской области

Явка избирателей по состоянию на 20.00 местного времени (18.00 мск) в первый день голосования на выборах депутатов Госдумы РФ в Челябинской области составила... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:36+0300

2026-09-18T21:36+0300

2026-09-18T21:37+0300

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общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен - ПРАЙМ. Явка избирателей по состоянию на 20.00 местного времени (18.00 мск) в первый день голосования на выборах депутатов Госдумы РФ в Челябинской области составила 20,76% с учетом ДЭГ, сообщила пресс-служба облизбиркома. "На выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20.00 (18.00 мск) явка составила 20,76% (с учетом ДЭГ)," - говорится в сообщении. Дистанционно проголосовал 61% избирателей от числа включенных в списки ДЭГ, уточняется в сообщении. На прошлых выборах в Госдуму 17-19 сентября 2021 года на это же время в первый день голосования явка в регионе составила 15,23%. Дистанционное электронное голосование тогда не использовалось. Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2026 пройдет в рекордном количестве субъектов - в 32 регионах России на федеральной платформе, а также на московской платформе. Всего более 4 миллионов избирателей изъявили желание проголосовать на выборах онлайн. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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россия, общество , челябинская область, госдума, выборы