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Явка в Костромской области на выборах составила 19,89%

Явка в Костромской области на выборах составила 19,89% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка в Костромской области на выборах составила 19,89%

Явка на выборах депутатов Госдумы в Костромской области к концу первого дня голосования составила 19,89%, сообщает облизбирком. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:42+0300

2026-09-18T21:42+0300

2026-09-18T21:42+0300

россия

общество

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выборы

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. Явка на выборах депутатов Госдумы в Костромской области к концу первого дня голосования составила 19,89%, сообщает облизбирком. "По состоянию на 20.00… проголосовали 97 721 человек или 19,89%", - сообщается в канале избиркома на платформе "Макс". Явка на ДЭГ составляет 73,52%. На прошлых выборах депутатов Госдумы России в 2021 году общая явка в Костромской области составила 39,54%. Голосование по выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , госдума, выборы