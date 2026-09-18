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Явка на выборах в Новгородской области составила 22,54%

Явка на выборах в Новгородской области составила 22,54% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Новгородской области составила 22,54%

Явка избирателей в Новгородской области в первый день выборов составила 22,54%, следует из данных на сайте ЦИК. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:43+0300

2026-09-18T21:43+0300

2026-09-18T21:43+0300

общество

россия

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госдума

выборы

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сен - ПРАЙМ. Явка избирателей в Новгородской области в первый день выборов составила 22,54%, следует из данных на сайте ЦИК. В Новгородской области в пятницу был открыт 521 участок. В регионе зарегистрировано почти 464 тысячи избирателей, более 52 тысяч из них подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании. Явка в Новгородской области на выборах в Государственную думу с учетом электронного дистанционного голосования составила 22,54%, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

новгородская область

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общество , россия, новгородская область, госдума, выборы