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Явка на выборах в Псковской области в пятницу составила 21%
Явка на выборах в Псковской области в пятницу составила 21% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Псковской области в пятницу составила 21%
Явка избирателей в Псковской области, где выбирают депутатов Государственной думы РФ и регионального парламента, в первый день голосования составила 21,1%,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T21:43+0300
2026-09-18T21:43+0300
2026-09-18T21:43+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – ПРАЙМ. Явка избирателей в Псковской области, где выбирают депутатов Государственной думы РФ и регионального парламента, в первый день голосования составила 21,1%, сообщил областной избирком. "Явка на 20.00 18 сентября 2026 года. Численность избирателей с учетом ДЭГ (дистанционного электронного голосования – ред.) — 495 203 человека, проголосовало 104 712 человек — 21,1%", – говорится на странице избирательной комиссии Псковской области в соцсети "ВКонтакте". Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва проходит с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. В Псковской области также проходят выборы депутатов регионального парламента.
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россия, общество , псковская область, госдума, выборы
РОССИЯ, Общество , ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Госдума, Выборы
Явка на выборах в Псковской области в пятницу составила 21%
Явка в Псковской области на выборы в Госдуму в первый день голосования составила 21,1%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – ПРАЙМ. Явка избирателей в Псковской области, где выбирают депутатов Государственной думы РФ и регионального парламента, в первый день голосования составила 21,1%, сообщил областной избирком.
"Явка на 20.00 18 сентября 2026 года. Численность избирателей с учетом ДЭГ (дистанционного электронного голосования – ред.) — 495 203 человека, проголосовало 104 712 человек — 21,1%", – говорится на странице избирательной комиссии Псковской области в соцсети "ВКонтакте".
Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва проходит с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
В Псковской области также проходят выборы депутатов регионального парламента.