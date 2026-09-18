https://1prime.ru/20260918/yavka-873454618.html

Явка на выборах в Псковской области в пятницу составила 21%

Явка на выборах в Псковской области в пятницу составила 21% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Псковской области в пятницу составила 21%

Явка избирателей в Псковской области, где выбирают депутатов Государственной думы РФ и регионального парламента, в первый день голосования составила 21,1%,... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:43+0300

2026-09-18T21:43+0300

2026-09-18T21:43+0300

россия

общество

псковская область

госдума

выборы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873454618.jpg?1789757037

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – ПРАЙМ. Явка избирателей в Псковской области, где выбирают депутатов Государственной думы РФ и регионального парламента, в первый день голосования составила 21,1%, сообщил областной избирком. "Явка на 20.00 18 сентября 2026 года. Численность избирателей с учетом ДЭГ (дистанционного электронного голосования – ред.) — 495 203 человека, проголосовало 104 712 человек — 21,1%", – говорится на странице избирательной комиссии Псковской области в соцсети "ВКонтакте". Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва проходит с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. В Псковской области также проходят выборы депутатов регионального парламента.

псковская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , псковская область, госдума, выборы