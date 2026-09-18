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Явка в первый день выборов в Дагестане составила 32,8%
Явка в первый день выборов в Дагестане составила 32,8% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка в первый день выборов в Дагестане составила 32,8%
Явка избирателей в первый день выборов в Дагестане на 20.00 составила 32,8%, сообщает избирком республики. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T21:44+0300
2026-09-18T21:44+0300
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дагестан
выборы
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ГРОЗНЫЙ, 18 сен — ПРАЙМ. Явка избирателей в первый день выборов в Дагестане на 20.00 составила 32,8%, сообщает избирком республики. В Дагестане проходят выборы депутатов Государственной думы, депутатов народного собрания республики восьмого созыва и муниципальные выборы. "По состоянию на 20.00 часов 18 сентября 2026 года в Дагестане проголосовали 32,8% избирателей, включенных в списки для голосования" - сообщает региональный избирком в Telegram-канале.
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РОССИЯ, Общество , Дагестан, Выборы, Госдума
Явка в первый день выборов в Дагестане составила 32,8%
Явка в Дагестане в первый день выборов в Госдуму составила 32,8%
ГРОЗНЫЙ, 18 сен — ПРАЙМ. Явка избирателей в первый день выборов в Дагестане на 20.00 составила 32,8%, сообщает избирком республики.
В Дагестане проходят выборы депутатов Государственной думы, депутатов народного собрания республики восьмого созыва и муниципальные выборы.
"По состоянию на 20.00 часов 18 сентября 2026 года в Дагестане проголосовали 32,8% избирателей, включенных в списки для голосования" - сообщает региональный избирком в Telegram-канале.