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Явка избирателей на выборы в Ленобласти составила 29,73%

Явка избирателей на выборы в Ленобласти составила 29,73% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка избирателей на выборы в Ленобласти составила 29,73%

Явка избирателей на выборах в Госдуму в Ленобласти составили 29,73% на вечер первого дня голосования, сообщает облизбирком. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:45+0300

2026-09-18T21:45+0300

2026-09-18T21:45+0300

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общество

ленинградская область

госдума

выборы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах в Госдуму в Ленобласти составили 29,73% на вечер первого дня голосования, сообщает облизбирком. "По состоянию на 20.00 в голосовании по выборам в Госдуму приняли участие 425904 избирателей, явка составила 29,73%. по выборам в ЗакС ЛО приняли участие 415664 избирателей, явка составила 30,11%", - сообщила Ленинградская областная избирательная комиссия в канале на платформе "Макс". Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. В Ленинградской области помимо выборов в Госдуму проходят выборы депутатов Законодательного собрания региона восьмого созыва, а также дополнительные выборы советов депутатов ряда муниципальных образований.

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россия, общество , ленинградская область, госдума, выборы