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Явка на выборах в Госдуму в Марий Эл в пятницу превысила 23% - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Явка на выборах в Госдуму в Марий Эл в пятницу превысила 23%
Явка на выборах в Госдуму в Марий Эл в пятницу превысила 23% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Госдуму в Марий Эл в пятницу превысила 23%
Явка на выборах в Госдуму в Марий Эл по итогам первого дня голосования превысила 23%, сообщили в избиркоме республики. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T21:46+0300
2026-09-18T21:46+0300
россия
общество
марий эл
госдума
выборы
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен – ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму в Марий Эл по итогам первого дня голосования превысила 23%, сообщили в избиркоме республики. "Восемнадцатого сентября явка на избирательных участках составила 23,3%, проголосовали 120 861 человек", - рассказали в избиркоме Марий Эл. При этом дистанционным электронным голосованием воспользовались 62 тысячи 840 избирателей, что составляет 78,2% от поданных заявок на участие в ДЭГ. "В ходе первого дня голосования в избирком Марий Эл жалоб на нарушение избирательного законодательства не поступало", - сообщили в избиркоме республики. Численность избирателей на 1 июля 2026 года в республике составляет 520 тысяч 714 человек. На территории региона открыты 495 избирательных участков. Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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40
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40
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россия, общество , марий эл, госдума, выборы
РОССИЯ, Общество , Марий Эл, Госдума, Выборы
21:46 18.09.2026
 
Явка на выборах в Госдуму в Марий Эл в пятницу превысила 23%

Явка в Марий Эл на выборах в Госдуму в первый день голосования превысила 23%

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен – ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму в Марий Эл по итогам первого дня голосования превысила 23%, сообщили в избиркоме республики.
"Восемнадцатого сентября явка на избирательных участках составила 23,3%, проголосовали 120 861 человек", - рассказали в избиркоме Марий Эл.
При этом дистанционным электронным голосованием воспользовались 62 тысячи 840 избирателей, что составляет 78,2% от поданных заявок на участие в ДЭГ.
"В ходе первого дня голосования в избирком Марий Эл жалоб на нарушение избирательного законодательства не поступало", - сообщили в избиркоме республики.
Численность избирателей на 1 июля 2026 года в республике составляет 520 тысяч 714 человек. На территории региона открыты 495 избирательных участков.
Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
РОССИЯОбществоМарий ЭлГосдумаВыборы
 
 
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