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Явка на выборах в Госдуму в Марий Эл в пятницу превысила 23%

Явка на выборах в Госдуму в Марий Эл в пятницу превысила 23% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Госдуму в Марий Эл в пятницу превысила 23%

Явка на выборах в Госдуму в Марий Эл по итогам первого дня голосования превысила 23%, сообщили в избиркоме республики. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:46+0300

2026-09-18T21:46+0300

2026-09-18T21:46+0300

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен – ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму в Марий Эл по итогам первого дня голосования превысила 23%, сообщили в избиркоме республики. "Восемнадцатого сентября явка на избирательных участках составила 23,3%, проголосовали 120 861 человек", - рассказали в избиркоме Марий Эл. При этом дистанционным электронным голосованием воспользовались 62 тысячи 840 избирателей, что составляет 78,2% от поданных заявок на участие в ДЭГ. "В ходе первого дня голосования в избирком Марий Эл жалоб на нарушение избирательного законодательства не поступало", - сообщили в избиркоме республики. Численность избирателей на 1 июля 2026 года в республике составляет 520 тысяч 714 человек. На территории региона открыты 495 избирательных участков. Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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россия, общество , марий эл, госдума, выборы