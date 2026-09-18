https://1prime.ru/20260918/yavka-873455213.html

Явка на выборах в Волгоградской области в пятницу превысила 36%

Явка на выборах в Волгоградской области в пятницу превысила 36% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Волгоградской области в пятницу превысила 36%

Явка избирателей в Волгоградской области в первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы составила 36,97%, сообщил председатель региональной | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:47+0300

2026-09-18T21:47+0300

2026-09-18T21:47+0300

общество

россия

волгоградская область

госдума

выборы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873455213.jpg?1789757233

ВОЛГОГРАД, 18 сен – ПРАЙМ. Явка избирателей в Волгоградской области в первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы составила 36,97%, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Виктор Черячукин. "По итогам первого дня голосования явка избирателей в Волгоградской области составила 36,97%", - сказал Черячукин на брифинге по итогам первого дня голосования. По данным региональной избирательной комиссии, в Волгоградской области работают 1 390 постоянно действующих избирательных участков. Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

волгоградская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, волгоградская область, госдума, выборы