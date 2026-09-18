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Явка на выборах в Волгоградской области в пятницу превысила 36%
Явка на выборах в Волгоградской области в пятницу превысила 36% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Волгоградской области в пятницу превысила 36%
Явка избирателей в Волгоградской области в первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы составила 36,97%, сообщил председатель региональной | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T21:47+0300
2026-09-18T21:47+0300
2026-09-18T21:47+0300
общество
россия
волгоградская область
госдума
выборы
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ВОЛГОГРАД, 18 сен – ПРАЙМ. Явка избирателей в Волгоградской области в первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы составила 36,97%, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Виктор Черячукин. "По итогам первого дня голосования явка избирателей в Волгоградской области составила 36,97%", - сказал Черячукин на брифинге по итогам первого дня голосования. По данным региональной избирательной комиссии, в Волгоградской области работают 1 390 постоянно действующих избирательных участков. Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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общество , россия, волгоградская область, госдума, выборы
Общество , РОССИЯ, Волгоградская область, Госдума, Выборы
Явка на выборах в Волгоградской области в пятницу превысила 36%
Явка в Волгоградской области на выборах в Госдуму в первый день голосования превысила 36%
ВОЛГОГРАД, 18 сен – ПРАЙМ. Явка избирателей в Волгоградской области в первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы составила 36,97%, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Виктор Черячукин.
"По итогам первого дня голосования явка избирателей в Волгоградской области составила 36,97%", - сказал Черячукин на брифинге по итогам первого дня голосования.
По данным региональной избирательной комиссии, в Волгоградской области работают 1 390 постоянно действующих избирательных участков.
Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.