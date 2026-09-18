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Явка на выборах в Воронежской области составила 44,42%

Явка на выборах в Воронежской области составила 44,42% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Воронежской области составила 44,42%

Явка на выборах депутатов Государственной думы России в Воронежской области к концу первого дня голосования составила 44,42%, сообщает облизбирком. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:55+0300

2026-09-18T21:55+0300

2026-09-18T21:55+0300

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. Явка на выборах депутатов Государственной думы России в Воронежской области к концу первого дня голосования составила 44,42%, сообщает облизбирком. "По состоянию на 20.00 18 сентября явка избирателей по региону – 44,42%. Явка избирателей по г. Воронежу – 42,17%. В голосовании приняли участие 793 959 избирателей Воронежской области", - сообщается в канале избиркома на платформе "Макс". На прошлых выборах депутатов Госдумы России в 2021 году итоговая явка в Воронежской области составила 53,86%. Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва проходит в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл эти выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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россия, общество , госдума, выборы