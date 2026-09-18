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Явка на выборах в Кировской области в пятницу превысила 20%

Явка на выборах в Кировской области в пятницу превысила 20% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Кировской области в пятницу превысила 20%

Явка на выборах в Госдуму и законодательное собрание Кировской области по итогам первого дня голосования превысила 20%, сообщили в избиркоме региона. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:55+0300

2026-09-18T21:55+0300

2026-09-18T21:55+0300

общество

россия

кировская область

госдума

выборы

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму и законодательное собрание Кировской области по итогам первого дня голосования превысила 20%, сообщили в избиркоме региона. "По состоянию на 20.00 18 сентября явка избирателей составила 20,18%", - заявили в избиркоме Кировской области. По данным облизбиркома, численность избирателей на 1 июля 2026 года в Кировской области составляет 983 999 человек. На территории региона открыты 1105 избирательных участков. В единый день голосования 2026 года пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах России. Всего в ЕДГ-2026 запланировано более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва важнейшим внутриполитическим событием страны.

кировская область

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общество , россия, кировская область, госдума, выборы